Calciomercato Juventus, colpo Real | Retromarcia improvvisa

C’è un record da battere: il calciatore potrebbe non partire più. Spiazzata la Juventus che seguiva il brasiliano per la prossima estate

Il futuro di Marcelo è in bilico ormai da diverso tempo, ma potrebbero esserci novità importanti in tal senso. Il terzino sinistro brasiliano ha appena raggiunto la presenza numero 500 con il Real Madrid ed è considerato, insieme a Roberto Carlos, uno dei migliori laterali difensivi della storia dei Blancos. Negli ultimi mesi, il calciatore classe 1988 sembra ormai ai margini del progetto tecnico del club spagnolo e in questa stagione ha totalizzato solo sette presenze in campionato. Zinedine Zidane punta molto su Ferland Mendy, giovane terzino che il tecnico francese vuole far crescere per avere un’arma in più in futuro. Per questo Marcelo sembrava sempre più lontano da Madrid, ma il duello con Roberto Carlos potrebbe far cambiare gli scenari del mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, assist al Milan | Escluso per il resto della stagione!

Marcelo verso la permanenza: la Juventus si allontana

Secondo quanto riportato da Defensa Central, Marcelo potrebbe restare ancora al Real Madrid nella prossima stagione. Il terzino brasiliano è a quota 500 presenze con i Blancos e vorrebbe battere Roberto Carlos che si è fermato a 527. Superandolo, diventerebbe il giocatore straniero con più presenze nel Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Donnarumma addio | Tre giocatori sul piatto

Questa potrebbe non essere una buona notizia per la Juventus, che è a caccia di terzini per la prossima stagione. Marcelo era nel mirino, la tanta esperienza del brasiliano avrebbe potuto aiutare i bianconeri a migliorare il proprio rendimento. Probabilmente, però, Fabio Paratici sarà costretto a virare su altri calciatori per rinforzare le fasce difensive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juve, addio possibile a giugno | Torna in Spagna

Calciomercato Inter, Conte lo blinda | “Non andrà via”

M.P.