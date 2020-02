Inter, UFFICIALE | Bocciatura per un veterano

Comunicata dall’Inter la lista per quanto riguarda l’Europa League, con l’esclusione eccellente che sicuramente farà discutere.

Comunicata dall’Inter la lista per quanto riguarda l’Europa League, con l’esclusione eccellente che sicuramente farà discutere. I nerazzurri infatti decidono di non chiamare uno dei giocatori che fino a qualche mese fa rappresentava una certezza per mister Conte. Ora anche lui è diventato uno dei ‘gregari‘ all’interno della rosa tanto da non dare più le certezze necessarie per poter essere inserito nella lista dei giocatori che andrà a disputare la parte finale dell’Europa League. Esclusione quindi di gran calibro che avrà delle ripercussioni per gli interisti e che prospetta un addio nel prossimo mercato. Ecco di chi stiamo parlando e andiamo a scoprire la lista completa dei calciatori scelti dall’allenatore ex Juventus.

Calciomercato Inter, l’esclusione eccellente

La squadra milanese non è nuova a delle decisioni a sorpresa, lo confermano gli addii di Nainggolan, Icardi e Perisic. I tre infatti, all’arrivo di Conte, sono stati messi subito fuori dal progetto della società, la quale ha optato per la cessione. Per i primi due il trasferimento ha portato frutti importanti, tanto che dal ritorno dal prestito, potrebbero derivare sorprese e novità. Per il terzo invece l’esperienza bavarese con la maglia del Bayern Monaco non sta regalando emozioni, anzi, l’esterno d’attacco non riesce esprimersi al meglio ed il suo futuro è incerto. Ora un altro calciatore sembra uscire dai radar dei nerazzurri, con la clamorosa e insospettabile esclusione dalla lista dei calciatori che prenderanno parte all’Europa League.

Calciomercato Inter, ecco chi manca

Come era pronosticabile, ci sono i nuovi acquisti Eriksen, Young e Moses. Questi infatti sono diventati subito perni nella squadra interista che invece esclude Asamoah. L’ex Udinese e Juventus infatti manca sia nella lista A che in quella B, tra l’incredulità degli addetti ai lavori. Sorprende infatti come un calciatore della sua esperienza non faccia parte dei giocatori che prenderanno parte alla fase finale dell’Europa League. Scopriremo magari nella prossima conferenza stampa il motivo dell’esclusione.

