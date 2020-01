Calciomercato Inter, ‘alleanza’ col Napoli | Idea scambio clamoroso!

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la nascita di un’asse con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che potrebbe portare in estate a un clamoroso scambio

A gennaio è scoppiato l’amore. Be’, non esageriamo… Ma l’affare Politano, i proficui colloqui per Llorente ed Esposito (poi non sfociati in nulla) e l‘operazione ‘baby’ che ha condotto il centrocampista 2001 Sami Brando dalla Primavera nerazzurra a quella partenopea, potrebbero essere emblemi della nascita di una sorta di ‘alleanza’ di calciomercato tra l’Inter targata Suning e il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Inter, un centrocampista ‘fisico’: assalto al big di Gattuso!

Questa alleanza potrebbe partorire uno scambio a dir poco clamoroso nella prossima estate. Non è un mistero che Antonio Conte avrebbe voluto/vorrebbe in futuro un centrocampista più fisico e bravo ad inserirsi (il sogno, lo sanno tutti, era Arturo Vidal) rispetto a quelli che ha attualmente a disposizione. L’azzurro che può essere protagonista di questa operazione non sarebbe quindi di Allan, che pure piace molto all’allenatore interista, bensì Piotr Zielinski. Il polacco ha tutti i requisiti giusti, compreso un potenziale che col salentino potrebbe davvero esplodere in maniera definitiva. Da tempo dato vicino al rinnovo, Zielinski dovrebbe avere una valutazione di almeno 65 milioni di euro che è poi l’odierno prezzo della clausola risolutiva.

Calciomercato Inter, assalto a Zielinski: ecco la contropartita

Al Napoli, in cambio di Zielinski, potrebbe finire Stefano Sensi che con l’arrivo di Eriksen rischia concretamente di perdere centralità nel progetto sportivo dell’Inter. Approdato a Milano l’estate scorsa dal Sassuolo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per complessivi 30 milioni di euro, al momento il valore del classe ’95 umbro (senz’altro gradito a Gattuso) tocca quota 50 milioni di euro, per cui l’Inter potrebbe essere ‘costretta’ ad aggiungere alcuni milioni per realizzare lo scambio. Su Sensi, rappresentato dallo stesso agente di Petagna – ovvero Beppe Riso – appena preso dai partenopei per la prossima stagione, ci sono da tempo Barcellona e Manchester City.

