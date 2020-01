Calciomercato Inter, occhi sul centrocampo | Il messaggio dell’agente

Il centrocampo dell’Inter ha accolto Christian Eriksen, ma potrebbe anche non essere l’unico in caso di uscita di Vecino. Tra i candidati anche Aranguiz: l’agente ha fatto chiarezza.

È una Inter letteralmente senza freni quella che sta operando in questa finestra invernale di calciomercato quasi volta al termine. Eriksen è il primo, ma forse non l’unico rinforzo per il centrocampo di Antonio Conte che ha accolto con calore il neo arrivato dal Tottenham, autentico colpo da novanta di questo gennaio. Il danese potrebbe però essere anche accompagnato da un altro profilo in caso di partenza di Matias Vecino, non più centrale nel progetto e cercato soprattutto in Inghilterra dall’Everton di Ancelotti. In tal senso si è parlato parecchio di un eventuale assalto a Kucka, calciatore low cost del Parma con caratteristiche simili. Il nome suggestivo dall’estero è invece quello di Charles Aranguiz, mediano del Bayer Leverkusen e connazionale di Arturo Vidal. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, idea Aranguiz: l’annuncio dell’agente

Aranguiz è un vecchio pallino della dirigenza interista. Spesso accostato ai nerazzurri per le sue caratteristiche non distantissime da quelle di Vidal, primo obiettivo di Conte prima dell’arrivo di Eriksen. Parlando al quotidiano cileno ‘La Cuarta’, André Cury, rappresentante del centrocampista del Bayer Leverkusen, ha fatto chiarezza dopo le voci circolate nei giorni scorsi in merito alla possibilità di vedere il giocatore all’Inter

Queste la parole nette dell’agente: “La vedo come una cosa molto complicata, Aranguiz non lascerà il Bayer Leverkusen adesso. È un giocatore importante e il club non ha intenzione di rilasciarlo. È vero che c’è un interesse dell’Inter. Ma sono sicuro che, almeno per adesso, non andrà in Italia. A luglio vedremo. Non c’è niente di formale con l’Internacional di Porto Alegre, l’idea è di restare in Europa”.

