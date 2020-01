Calciomercato Inter, Marotta studia il colpo in difesa | ‘Sgambetto’ alla Roma

L’Inter pronta a piazzare un colpo di mercato con Marotta assoluto protagonista di uno ‘sgambetto’ alla Roma.

L’Inter pronta a piazzare un colpo di mercato con Marotta assoluto protagonista di uno ‘sgambetto’ alla Roma. Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per i nerazzurri, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato. Oggi infatti la squadra milanese è stata fermata sull’1-1 dal Cagliari dell’ex Nainggolan, autore proprio del gol dei sardi. Visto il rendimento non eccellente della retroguardia, Marotta sta già studiando le possibili mosse da mettere a segno in estate per garantire al tecnico leccese un reparto più solido in vista della prossima annata.

Leggi anche —> Inter-Cagliari, Lautaro shock | Rischio maxi squalifica!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, arrivo Eriksen | C’è l’annuncio!

Calciomercato Inter, il colpo di Marotta

Un nome che potrebbe scaldare il mercato della Beneamata è quello di Smalling, attualmente in prestito secco alla Roma. La questione legata al centrale inglese, che si è calato magistralmente nel campionato italiano, andrà inevitabilmente affrontata a giugno, momento in cui la Roma proverà ad acquistarlo a titolo definitivo dal Manchester United. A tal proposito però non è da escludere un inserimento nella trattativa proprio dei nerazzurri, in ottimi rapporti con i Red Devils dopo le operazioni riguardanti Lukaku e Ashley Young. Superare i giallorossi, in netto vantaggio al momento, non sarà facile ma nei prossimi mesi non sono da escludere possibili colpi di scena.

Leggi anche —> Calciomercato, Messi blocca tutto | Paura Inter per Lautaro

Leggi anche —> Calciomercato Inter, ripresi i contatti | Pronto il colpo in attacco

Calciomercato Inter, i nomi caldi

Leggi anche —> Calciomercato Inter, nuova idea in attacco | Lo porta Pastorello

Leggi anche —> Calciomercato Milan, colpo a zero | Che scippo a Juve e Inter

Smalling a parte, un nome caldo per la difesa è quello di Kumbulla, classe 2000 del Verona seguito con grande interesse. Attenzione poi a un possibile sguardo in casa del Torino per uno tra Izzo e Nkoulou: entrambi infatti potrebbero ben interpretare il modulo di Conte, essendo abituati a giocare in una difesa a tre.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Manchester United pronto a soffiarti l’attaccante

Leggi anche —> Calciomercato Roma, Juve e Inter avvisate | C’è il blitz

Leggi anche —> Inter, clamorosa occasione di mercato | Arriva dal Milan

Leggi anche —> Calciomercato Inter, occasione dal Real | Offerta respinta

G.S.