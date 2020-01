Inter-Cagliari, Lautaro shock | Rischio maxi squalifica!

Lautaro Martinez perde completamente la testa nel finale di Inter-Cagliari: ora l’attaccante argentino rischia davvero tanto

Antonio Conte perderà Lautaro Martinez per le prossime gare di campionato. Oltre al danno, è arrivata anche la beffa per l’allenatore dell’Inter. Finisce in perfetta parità la sfida contro il Cagliari con “El Toro” che perde la testa nel finale venendo espulso per doppia ammonizione. L’attaccante argentino protesta platealmente una decisione arbitrale con il secondo giallo cacciato subito dopo. I compagni di squadra cercano subito di calmarlo, ma lo stesso Lautaro lancia un pallone lontano mentre si sta recando negli spogliatoi. La stessa situazione era già avvenuta con Gonzalo Higuain ai tempi di Napoli nel match di campionato contro l’Udinese. Ora cosa rischia? Il giocatore dell’Inter rischia fino a tre giornate di squalifica: il nerazzurro salterà sicuramente la trasferta di Udine, ma potrebbe non esserci anche per il derby di Milan. Se dovessero essere, invece, tre i turni di squalifica, El Toro non ci sarà contro la Lazio. Un vero e proprio guaio per Conte.