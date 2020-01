Calciomercato Juventus, colpo Pogba | Raiola fa sognare i tifosi

La Juventus sogna il colpo Pogba e importanti novità ci sono per quanto riguarda un suo ritorno in Italia ed in bianconero.

La Juventus sogna il colpo Pogba e importanti novità ci sono per quanto riguarda un suo ritorno in Italia ed in bianconero. Infatti, l’agente del centrocampista sarebbe fondamentale nell’ipotesi in cui s’intavolasse una trattativa con la squadra allenata da Maurizio Sarri. Quasi sicuramente però il francese lascerà l’Inghilterra alla conclusione dell’anno sportivo e alla finestra c’è proprio la vecchia Signora con il Real Madrid che anche non vuole farsi sfuggire il talentuoso calciatore. Fondamentali quindi le ultime dichiarazioni di Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, i tifosi sognano il colpo Pogba

Sognare non costa nulla ed i tifosi sarebbero pronti a dare il benvenuto a Pogba nel caso scegliesse la casa bianconera come sua prossima casa. Il centrocampista ha sempre ammesso di essere incline ad un ritorno in Italia e alla squadra allenata da Sarri, ma tutto è da vedere per quanto riguarda l’operazione che gli consentirebbe di sbarcare nel bel paese. Si lavora a stretto contatto con il suo procuratore mentre proprio Raiola ha rilasciato dichiarazioni importanti che tanto dicono in merito al futuro del francese. Ecco cosa ha dichiarato.

Calciomercato Juventus, parla Mino Raiola

Intervistato nel post partita di Brescia-Milan, Raiola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al futuro di Pogba: “Il ritorno in bianconero? I tifosi possono e devono sognare, altrimenti non avrebbe senso. Io però non lavoro con i sogni, ma con il mondo vero e devo lavorare affinché i miei assistiti facciano le scelte migliori per il loro futuro. Non è questo il momento adatto per parlare di Pogba“. Insomma, se da un lato lascia l’alone di mistero attorno al calciatore, dall’altro apre ad un addio ad i Red Devils che sembra ormai scritto per lui. Con la speranza che possa tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora.

