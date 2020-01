Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Addio ad un passo!

Altra cessione in vista in casa Juventus. Sono ore caldissime per l’addio dell’esubero

Juventus impegnata soprattutto sul fronte cessioni in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo aver salutato Mandzukic e Pjaca, per il quale si attende solo l’ufficialità del trasferimento al Cagliari, la dirigenza bianconera è al lavoro per piazzare anche Emre Can, sempre più ai margini e ormai destinato a lasciare Torino a gennaio. Secondo quanto riportato da ‘goal.com’, l’ex Liverpool è diretto verso il Borussia Dortmund. Paratici attende una prima offerta da parte del club tedesco e i primi contatti ufficiali potrebbero esserci già nella giornata di oggi. Più defilato l’Everton di Ancelotti. Sono dunque ore decisive per il futuro di Emre Can. Si attendono ulteriori sviluppi.

