Calciomercato Inter e Juventus, 200 milioni | Marotta e Paratici tremano

L’offerta straordinaria proveniente dalla Spagna con il Barcellona pronto a far follie per i gioielli della nostra Serie A. Ecco chi puntano i blaugrana. La squadra militante nella Liga ha in mente un vero e proprio colpaccio in Italia con quattro calciatori puntati dalla squadra di Messi in alcune operazioni di mercato che lasciano i tifosi senza parole. Ecco chi potrebbe partire con direzione spagnola.

Calciomercato Inter, ecco chi punta il Barcellona

Non trema soltanto l’Inter perché il Barcellona è intenzionato a fare la ‘spesa’ nel nostro campionato con numerosi calciatori puntati dai blaugrana. Tra i tanti spunta Fabian Ruiz, che quest’anno non sta facendo bene con la maglia del Napoli, ma resta uno dei migliori calciatori presenti nella rosa azzurra. Di conseguenza un pezzo pregiato del mercato su cui si è fiondato anche il Real Madrid, interessato alla sua acquisizione. Secondo quanto riportato da donbalon, lo spagnolo è il primo obiettivo di una lista che vede altri tre calciatori, due di questi militanti nell’Inter di Conte e l’ultimo nella Juventus di Sarri.

Calciomercato Inter e Juventus, i tre gioielli insediati dai blaugrana

La squadra spagnola sarebbe fortemente interessata anche ai due gioielli dell’Inter, in primis parliamo di Lautaro Martinez che è già stato accostato nel recente passato alla squadra allenata da Conte. Ora si rincorre nuovamente quest’idea che vede il forte attaccante argentino accostato alla squadra allenata da Quique Setien mentre altro nome è quello di Bastoni. Il difensore, andato a segno quest’oggi, è uno dei pezzi pregiati dell’Inter e non è seguito solo dal Barça. Ultimo giocatore accostato agli spagnoli è Bernardeschi, su cui ci sono state in serata le dichiarazioni di Paratici che ha parlato dell’eventuale trattativa che vede implicato anche Rakitic.

G.S.