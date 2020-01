Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con il Barcellona

La Juventus lavora ad un clamoroso scambio con il Barcellona che fa impazzire i tifosi bianconeri, ansiosi di mettere a segno una grande operazione.

Il mercato potrebbe infatti regalare ai bianconeri un vero top player andando a rinforzare la Vecchia Signora mentre a passare in Spagna un calciatore che sembra aver ormai dato tutto alla compagine italiana. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, pronto a lasciare Torino

In uno scambio che porterebbe un vero top player a disposizione di mister Sarri, la Juventus sarebbe pronta a cedere Bernardeschi, il quale potrebbe sbarcare proprio in Spagna. Sarebbe infatti lui la pedina di scambio per garantire alla squadra bianconera lo scambio tanto atteso. L’ex Fiorentina infatti non vive un momento positivo, tanto che nella prima parte di stagione ha deluso le aspettative e non sembra più rientrare nei piani della società. Di conseguenza l’addio sembra essere la conseguenza più naturalmente di un rapporto ormai incrinato tra lui e la stessa squadra. Per lui si tratterebbe quindi dell’occasione di rilancio in una squadra dal valore assoluto e che dimostra anno dopo anno di essere al top in Europa.

Calciomercato Juventus, ecco chi arriva

Secondo quanto riportato in mattinata da Repubblica, la società bianconera sarebbe pronta ad accogliere in casa Rakitic, calciatore che nel corso degli anni ha dimostrato di poter fare la differenza. La finale raggiunta dalla Croazia negli ultimi mondiali lo dimostra con lui e Modric che hanno orchestrato al meglio il gioco in mezzo al campo portando la compagine fino all’ultimo atto della competizione internazionale. Ora la possibilità di arrivare in Italia, alla corte di una squadra che punta a migliorarsi anno dopo anno e che potrebbe vedere in lui l’acquisto per andare a dare ancora maggiore qualità a centrocampo e per puntare alla tanto agognata Champions League.

