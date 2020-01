Calciomercato Juventus, beffa per la stella | 125 milioni!

Ostacolo Liverpool per la Juventus nella corsa a Kai Havertz: il club inglese sarebbe pronto ad un’offerta shock per il giovane talento tedesco.

Insieme a Jadon Sancho è probabilmente il giovane di maggior prospettiva di tutta la Bundesliga. La sua valutazione è già alle stelle e per avere Kai Havertz le big d’Europa sembrano pronte a fare follie. Tra le pretendenti c’è la Juventus, che segue con grande attenzione il talento nato ad Aachen che compirà 21 anni a giugno. Il Bayer Leverkusen però spara alto sul prezzo, complici la giovane età del giocatore, il suo grande talento, ma anche un contratto in scadenza nel giugno 2022.

Calciomercato Juventus, Klopp all’assalto di Havertz

La concorrenza per il giovane tedesco, come detto, è però molto elevata. E a fare sul serio sembra essere soprattutto il Liverpool. Il club inglese, stando ad alcune indiscrezioni provenienti da Oltremanica, si sarebbe già attivato con il Bayer Leverkusen e sarebbe pronto a proporre alle ‘Aspirine’ un’offerta astronomica.

I ‘Reds’ sarebbero in procinto di mettere sul piatto ben 125 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni di Havertz. Klopp stravede per il talento tedesco e sogna di poterlo avere in squadra. Havertz, trequartista in grado di giocare anche come ala, sarebbe perfetto nello scacchiere di Sarri, ma se il Liverpool dovesse davvero presentare un’offerta di questo tipo, le chance di vedere il giocatore in maglia bianconera sembrano davvero molto ridotte.

