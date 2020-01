Calciomercato Juventus, spunta la data della cessione: il motivo

La Juventus pensa anche alle strategie future tra acquisti e cessioni: il club bianconero ha già indicato la data della cessione

Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi per la Juventus. La compagine bianconera ha anticipato l’Inter con l’affare Kulusevski per giugno, poi la squadra di Sarri ha trovato già vittorie convincenti tra campionato e Coppa Italia. Per quanto riguarda il mercato in entrata non dovrebbero esserci colpi ad effetto, ma è prevista qualche cessione per gli esuberi dell’allenatore toscano. Inoltre, Paratici starebbe pensando anche alle strategie del futuro con la situazione di De Ligt da monitorare.

Calciomercato Juventus, De Ligt saluta

Dopo un inizio di stagione altalenante, Matthijs De Ligt ha conquistato il posto da titolare entrando prepotentemente nelle rotazioni di Sarri. Ora con l’infortunio di Demiral, il centrale olandese sarà nuovamente al centro della difesa al fianco di Bonucci. Nelle ultime ore dalla Spagna è stato rilanciato anche un forte interessamento del Barcellona con la Juve pronto a darlo via per più di 75 milioni di euro. Inoltre, come svelato dal tabloid “Daily Mail” il club bianconero penserebbe alla sua cessione soltanto a partire da luglio 2021 visto i vantaggi avuti dal ‘Decreto Crescita’. Ora non bisognerà svalutare il suo cartellino in modo da mettere a segno l’ennesima plusvalenza.

Finora il centrale olandese ha collezionato ben 1615 minuti con la maglia bianconera. Dopo un periodo di ambientamento con studi approfonditi per quanto riguarda la lingua italiana, De Ligt ha conquistato tutti a suon di prestazioni. Il cambiamento dall’Ajax alla Juve è stato evidente, ma le sue qualità tecniche e fisiche sono indiscutibili. Sarri punta notevolmente su di lui, soprattutto dopo il grave infortunio rimediato dal centrale turco Demiral.

S.I.