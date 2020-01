Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: possibile colpo alla Coutinho

Gennaio incandescente per il Milan in campo e fuori. Tante le trattative imbastite dalla società rossonera anche per quanto riguarda le cessioni

Il Milan vuole riscattarsi nel 2020 dopo le ultime stagioni deludenti. La società rossonera sta attuando una vera e propria rivoluzione tra acquisti e cessioni. Inoltre, l’arrivo di Ibra ha cambiato i piani tattici dello stesso allenatore Pioli che è passato dal 4-3-3 al 4-4-2. La modifica del sistema di gioco porterà diversi calciatori a trovare poco spazio a causa delle loro propensioni tecniche. Uno su tutti il brasiliano Lucas Paqueta, pronto a dire addio al Milan nelle prossime ore. Il PSG si è ormai defilato, ma ci sarebbe anche un’idea suggestiva di mercato rilanciata dai tabloid britannici.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, rinforzo sulle fasce | L’ex Inter come vice Hernandez

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, cessione immediata | Sgarbo alla Juventus

Calciomercato Milan, Paqueta esubero per Pioli

Ormai il sudamericano vive da separato in caso dopo l’exploit dopo il suo arrivo dal Flamengo. Finora il giocatore ha collezionato soltanto 727 minuti nel girone d’andata: ora l’asse Milano-Liverpool potrebbe diventare nuovamente bollente proprio com’è avvenuto in passato tra Inter e Reds con l’affare Coutinho. Da esubero a giocatore-chiave del club inglese: lo stesso brasiliano del Milan potrebbe seguire il percorso del suo connazionale. Il portale hitc.com svela di un possibile interessamento del Liverpool prima del suo approdo in Serie A: ora potrebbe esserci un riavvicinamento tra le parti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, altro esubero in uscita | Via subito

L’obiettivo del Milan sarebbe quello di allestire una rosa altamente competitiva per cercare di agguantare la qualificazione in Europa al termine della stagione. Con un clima distesa e senza la presenza di giocatori scontenti, che potrebbero interferire con gli obiettivi stagionali. Paqueta potrebbe ritrovare felicità altrove.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, pista a sorpresa | Scambio con il campione del mondo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, il centrocampista lo porta Raiola

S.I.