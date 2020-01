Calciomercato Juventus, rivelazione shock | Paratici alla finestra per il top!

L’ex centrocampista Jason McAteer parla del futuro di Salah: l’egiziano può lasciare il Liverpool. Segnale per la Juventus, Paratici vigile.

Una perfetta macchina da gol e non solo. Questo sembra tutt’oggi il Liverpool di Klopp agli occhi del calcio europeo e mondiale. Imbattuti in Premier League, sconfitti in questa stagione fino ad ora solo dal Napoli al San Paolo, i ‘Reds’ sembrano destinati a trionfare in campionato dopo un lunghissimo digiuno. A trascinare la squadra, tra gli altri, c’è Momo Salah. L’attaccante egiziano è una delle tante stelle della compagine inglese, ma sul suo futuro emergono alcuni dubbi.

Calciomercato Juventus, McAteer: “Salah via”

“Salah può sentire il desiderio di cambiare e decidere di accettare nuove sfide”. A parlare è uno che la maglia del Liverpool l’ha indossata in oltre 100 occasioni. Si tratta di Jason McAteer, ex centrocampista irlandese dei ‘Reds’ di fine anni ’90, che ha sottolineato come il futuro di Salah potrebbe non essere così certo.

“Salah potrebbe desiderare di partire – afferma McAteer – soprattutto se il Liverpool quest’anno dovesse vincere la Premier League. In questo caso il club avrà raggiunto tutti gli obiettivi principali e i giocatori potrebbero essere stimolati ad accettare nuove sfide”. Ecco allora che una nuova sfida potrebbe essere la Serie A. Salah ha già giocato in Italia, ma non è riuscito a conquistare trofei con Fiorentina e Roma. La Juventus lo sogna e potrebbe nel caso essere una valida pretendente all’egiziano. Il ds bianconero Paratici resta vigile, anche se al momento appare difficilissimo strappare il giocatore alla compagine inglese.

