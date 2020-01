Calciomercato Milan, da Fofana ad Alderete: nuovo colpo in difesa

Dopo Kjaer non sembra concluso il mercato acquisti del Milan in difesa. Oltre ad un vice Hernandez può arrivare un nuovo centrale. Da Fofana ad Alderete: tutti i nomi.

Nuove manovre in entrata in difesa, Kjaer può non essere l’unico colpo. Il mercato in casa Milan sembra essere piuttosto caldo. Oltre ad essere al lavoro sul fronte cessioni e su un possibile esterno offensivo, la dirigenza rossonera valuta diversi profili per il reparto arretrato. Ceduto Caldara e arrivato Kjaer, il Milan resta con Duarte infortunato, con Musacchio alle prese con alcuni acciacchi e che non sempre ha mostrato grande sicurezza e con il giovane Gabbia che però piace a diversi club e potrebbe essere ceduto per fare esperienza.

LEGGI ANCHE —> Milan, Maldini trema | Assalto Juventus per Theo

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: possibile colpo alla Coutinho

Calciomercato Milan, Fofana e non solo per la difesa

Per questo non è da escludere l’idea che il club rossonero possa decidere di investire per un nuovo colpo nel reparto difensivo. O addirittura più di uno. Se anche Gabbia dovesse partire, l’arrivo di un nuovo centrale sembra inevitabile. E in questo senso le opzioni sembrano essere diverse. Wesley Fofana del Saint Etienne continua a piacere tanto. Il giovane centrale francese è seguito con grande attenzione dal Milan, ma i verdi non sembrano intenzionati a lasciarlo partire, almeno a gennaio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco allora che un’alternativa può arrivare dalla svizzera. Si tratta di Omar Alderete, centrale mancino paraguayano di 23 anni in forza al Basilea, che può giocare anche come terzino sinistro e in questo senso andrebbe anche a ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez ora che Rodriguez è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Un’occasione può rappresentarla Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. In questo senso però il problema maggiore sembra essere rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Tornando al vice Hernandez, oltre ad Alderete altri nomi sono il connazionale Riveros, anche lui in forza al Basilea, lo scozzese Aaron Hickey degli Heart of Midlothian e lo statunitense di passaporto inglese Anthonee Robinson, nazionale Usa in forza al Wigan. Tutti profili molto giovani che possono crescere alle spalle del 22enne francese ex Real Madrid.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, nuovo colpo a Madrid | Condizioni vantaggiose

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, Zidane lo punta | Real Madrid pronto all’assalto

A.G.