Calciomercato Milan, Zidane lo punta | Real Madrid pronto all’assalto

L’ultima idea di mercato che vede l’addio del forte calciatore del Milan seguito dal Real Madrid di Zidane, pronto a far follie per lui. Rossoneri sotto attacco con la squadra spagnola che avrebbe già fatto sapere che vuole puntare su di lui, col piatto che potrebbe vedere una folta offerta da parte dei Galacticos per lui. Ecco di chi stiamo parlando per una delle operazioni di mercato che maggiormente possono scuotere il club milanese la prossima estate.

Calciomercato Milan, Zidane pronto all’assalto

Zidane ha affermato di volere solo lui per andare a rinforzare il reparto arretrato. Una richiesta ben precisa da parte dell’allenatore francese che non vuole quindi sentire ragioni e punta il forte calciatore del Milan per andare a rinforzare la propria rosa. In particolar modo ci vorrebbero ben 40 milioni di euro per portarlo in Spagna, in una operazione di mercato che avrebbe dell’incredibile per come è nata e soprattutto per il recente passato. Di questo trasferimento ne ha parlato donbalon, che afferma come con i possibili addii di Carvajal e Marcelo, l’allenatore abbia scelto proprio il calciatore del Diavolo.

Calciomercato Milan, trattativa pronta a infuocarsi

Il Real Madrid sarebbe pronto a puntare su Theo Hernandez, riportando a casa il forte calciatore che non è mai esploso con i blancos. Si tratterebbe di una nuova chance per affermarsi con gli spagnoli mentre in Italia difficilmente il Milan lo lascerà partire senza che avvenga accontentata ogni minima richiesta. lo spagnolo infatti sta disputando una stagione fenomenale, in cui praticamente è diventato il punto fermo del club italiano. Di conseguenza dovrà pagar a caro prezzo il terzino il Real per strapparlo al Diavolo.

