Calciomercato, intrigo Juventus-Milan | La carta vincente per Donnarumma

Emre Can reclama spazio alla Juventus. Il Milan può farsi sotto nel calciomercato di gennaio, con i bianconeri che sfrutterebbero il tedesco nella trattativa per Donnarumma

Altra bocciatura per Emre Can nel match di Coppa Italia della Juventus contro l’Udinese. Per il centrocampista tedesco non c’è stato spazio nemmeno nella competizione nazionale, nella sfida che ha visto la ‘Vecchia Signora’ imporsi con un rotondo poker grazie alle magie di Dybala e Higuain. Sarri ha preferito testare Bernardeschi nel ruolo di mezzala destra e nel finale di gara ha concesso qualche minuto al rientrante Pjaca. L’ex Liverpool è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e difficilmente ci sarà spazio per lui domani nel posticipo di campionato con il Parma.

Solo 279′ collezionati finora in stagione da Emre Can, con 2 presenze da titolare nelle otto complessive messe a referto. Il teutonico classe ’94 è stato utilizzato con il contagocce da Sarri e nelle poche occasioni in cui è sceso in campo non ha fornito delle prestazioni convincenti. Can cerca più spazio e torna in discussione una possibile cessione nella finestra di gennaio, malgrado le perplessità dello staff medico bianconero sul rientro del connazionale Khedira. Il numero 23 rischia di perdere il treno per i prossimi Europei e spingerebbe per lasciare Torino a gennaio.

Calciomercato Juventus, Emre Can al Milan nell’affare Donnarumma

Oltre alle sirene che arrivano da Premier e Bundesliga, una delle squadre maggiormente interessate al cartellino di Emre Can resterebbe il Milan. Il tedesco – valutato intorno ai 30 milioni di euro – potrebbe così restare in Italia, con la Juventus che sfrutterebbe la carta Can come una sorta di ‘anticipo’ per avere in estate il via libera per un eventuale assalto a Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere del Milan è costantemente monitorato dal CFO juventino Paratici, anche in virtù dello stallo in merito alle trattative sul rinnovo del nazionale italiano con il ‘Diavolo’.

Difficoltà che potrebbero portare allo strappo tra le parti, con la Juve pronta ad approfittarne e a far valere i buoni uffici con l’agente Mino Raiola, molto vicino al vice-presidente bianconero Nedved. L’intrigo Emre Can-Donnarumma può avere dei risvolti anche sul futuro di Szczesny. Il polacco infatti potrebbe salutare Torino con l’arrivo del milanista, nonostante il prossimo rinnovo con i campioni d’Italia.

