Calciomercato Juventus, ‘London Calling’ | 50 milioni e addio

Chelsea deluso dalle prove di Kepa, possibile un tentativo con la Juventus per Szczesny. I bianconeri si fionderebbero poi su Donnarumma.

Sicurezza e affidabilità. Non si può certo dire che in questi anni da titolare alla Juventus, Wojciech Szczesny non abbia garantito tutto questo alla squadra bianconera. L’estremo difensore polacco si è rivelato come uno dei migliori del suo ruolo in Serie A e in Europa e proprio le ottime prestazioni in bianconero potrebbero far sì che altri club possano cercarlo in estate. Su tutti il Chelsea, che sembra ormai essere deluso dalle altalenanti prestazioni di Kepa Arrizabalaga.

Calciomercato Juventus, Szczesny in uscita: assalto a Donnarumma

Rispetto alle stagioni trascorse all’Arsenal, arrivato ora alla soglia dei 30 anni, Szczesny ha dimostrato grande maturità, molta continuità e una crescita notevole. Per questi aspetti il portiere polacco sarebbe finito nel mirino del Chelsea. I ‘Blues’ sarebbero a caccia di un rinforzo tra i pali visto che Kepa Arrizabalaga sta offrendo prestazioni deludenti e altalenanti. La Juventus non ritiene incedibile l’ex portiere della Roma e lo valuta attorno ai 50 milioni di euro.

Se dovesse arrivare dunque un’offerta congrua, Szczesny potrebbe lasciare Torino. Non è escluso che il giocatore possa decidere di accettare una proposta dalla Premier, per rilanciarsi dopo un periodo tutt’altro che soddisfacente all’Arsenal. Con i soldi della cessione dell’estremo difensore, il club bianconero si fionderebbe a quel punto su Gigio Donnarumma, proponendo al Milan quanto incassato per il polacco. Per il club rossonero l’estremo difensore classe 1999 rappresenta un punto fermo. Visto però il contratto in scadenza nel giugno 2021 e un rinnovo che ancora tarda ad arrivare, in estate il portiere potrebbe partire per evitare di perderlo a zero al termine della prossima stagione. Per arrivare al portiere campano, la Juventus potrebbe anche giocarsi la carta Emre Can.

