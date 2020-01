Inter, Politano blocca tutto | Milan all’assalto

Lo scambio saltato tra Roma e Inter per Politano e Spinazzola ha modificato le strategie di mercato dei nerazzurri: la nuova soluzione per l’attacco

Matteo Politano non è più felice dopo lo scambio saltato con la Roma con Leonardo Spinazzola. L’attaccante dell’Inter era davvero entusiasta di vestire la maglia giallorossa visto che è cresciuto proprio del settore giovanile dei capitolini. Ora la società nerazzurra dovrà attuare la migliore strategia per cederlo nei prossimi giorni di mercato, ma dall’altro canto la trattativa saltata ha modificato gli altri piani per gennaio dell’ad Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio Politano-Spinazzola | Spunta il retroscena!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen e non solo | Doppio colpo a centrocampo

Calciomercato Inter, Giroud sponda rossonera

Nelle ultime ore ha preso nuovamente quota il possibile scambio tra Napoli e Inter con Politano e Llorente: in questo modo la trattativa con il Chelsea per Oliver Giroud si troverebbe in stand-by con la stessa società milanese a scegliere l’operazione migliore. L’obiettivo della compagine nerazzurra è quello di cedere l’esterno offensivo romano, che non ha trovato tanto spazio con Antonio Conte. Il suo addio sembra ormai imminente, ma così potrebbe aprirsi un nuovo scenario con protagonista l’ariete francese dei “Blues”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caccia all’esterno | Colpo dal PSG

Con la cessione dell’attaccante polacco Piatek, sempre più vicino all’addio, il Milan potrebbe rinforzarsi proprio pensando a Giroud, possibile valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Il futuro del centravanti francese dovrebbe essere così in Serie A con le due compagini milanesi molto interessate al giocatore, che ha trovato poco spazio finora con Lampard che gli ha preferito il giovane Abraham. Finora Giroud ha collezionato soltanto 282 minuti complessivi con un solo gol siglato in Supercoppa Europea. Ora il Milan fiuta l’affare per rinforzare il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo scambio per Politano | Marotta all’attacco

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro Martinez | Ecco l’offerta

Calciomercato Inter, affare fatto | Domani le visite mediche!

S.I.