Calciomercato Inter, Politano alla Roma | Nuova pedina di scambio

L’Inter sarebbe pronta a riprendere i contatti con la Roma per Politano con una nuova ed intrigante proposta di scambio.

L’Inter sarebbe pronta a riprendere i contatti con la Roma con una nuova ed intrigante proposta di scambio. Dopo essere saltata l’operazione che vedeva coinvolti Spinazzola e Politano, ora ci sono nuovi e interessanti scenari che sono pronti ad aprirsi. Con una nuova pedina di scambio che sarebbe propensa al trasferimento a Milano in una trattativa che avrebbe del clamoroso visti gli ultimi risvolti tra le due società. Ecco quindi di cosa stiamo parlando per questo pazzo mercato invernale.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, caccia all’esterno | Colpo dal PSG

Leggi anche —> Calciomercato Inter, nuovo scambio per Politano | Marotta all’attacco

Calciomercato Inter, la nuova ipotesi

La squadra allenata da Conte non è ancora sazia, nonostante un mercato che ha regalato, e potrebbe ancora portare, calciatori di qualità alla compagine nerazzurra. Si sta infatti cercando di intavolare una nuova trattativa con la Roma dopo che l’operazione che avrebbe voluto portare Spinazzola nella città meneghina, e Politano nella capitale, sia clamorosamente saltata al momento della firma finale. Di conseguenza è fondamentale ora riallacciare i rapporti per mettere su un nuovo scambio che avrebbe come protagonista sempre le due squadre, con un nuovo calciatore inserito. Ecco di chi stiamo parlando con la squadra allenata meneghina pronta quindi a sorprendere.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Guardiola all’attacco | 100 milioni

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Campione a zero

Calciomercato Inter, si tratta con la Roma

Leggi anche —> Calciomercato Inter, accordo per Eriksen | Le cifre dell’affare!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, cessione immediata: può partire a gennaio

Il nome nuovo, avanzata da La Gazzetta dello Sport, è quello di Cengiz Under. La squadra nerazzurra infatti sarebbe disposta a mettere nuovamente sul piatto Politano con in cambio il turco che piace ai vertici societari. Di conseguenza Marotta lavora per portarlo a San Siro, con l’ipotesi che potrebbe prendere sempre più spazio nel caso in cui i giallorossi non concludessero l’operazione avanzata con il Milan per Suso. Insomma, intrecci di mercato che sono quindi pronti a regalare nuove sorprese.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, scambio Politano-Spinazzola | Spunta il retroscena!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Eriksen e non solo | Doppio colpo a centrocampo

Leggi anche —> Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro Martinez | Ecco l’offerta

Leggi anche —> Calciomercato Inter, affare fatto | Domani le visite mediche!

G.S.