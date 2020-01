Calciomercato Inter, nuovo scambio per Politano | Marotta all’attacco

In seguito al clamoroso scambio saltato tra Inter e Roma, Politano potrebbe nuovamente partire. Ecco la sua destinazione.

In seguito al clamoroso scambio saltato tra Inter e Roma, Politano potrebbe nuovamente partire. Ecco la sua destinazione. Il calciatore infatti non resterà a Milano perché non rientra nei piani della società e di conseguenza Marotta lavora per trovargli una nuova sistemazione. Difficile infatti prospettare una sua permanenza in nerazzurro con Conte che dopo gli ultimi acquisti gli riserverà sempre meno spazio. Per lui quindi in questa seconda parte di mercato c’è l’occasione di andar via e trovare una sistemazione.

Calciomercato Inter, lo scambio saltato

I dettagli hanno fatto la differenza nell’operazione, poi saltata, tra Inter e Roma per lo scambio Spinazzola-Politano. I due calciatori nonostante fossero sbarcati già rispettivamente a Milano e nella capitale, sono dovuti tornare nuovamente indietro proprio in virtù di un mancato accordo che ora potrebbe vedere i due club finire addirittura in tribunale. Ora però i nerazzurri stanno lavorando affinché si trovi una nuova squadra all’ex Sassuolo e l’ultima idea riporta ad una vecchia trattativa, poi mai intavolata, che proporrebbe un ulteriore scambio, sempre con una squadra militante nel campionato italiano. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, lo scambio comodo a Conte

Conte sarebbe pronto a cedere Politano, con uno scambio che consentirebbe all’allenatore di avere il tanto agognato vice-Lukaku. L’Inter infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe ritornare a trattare col Napoli con l’ipotesi di vedere l’esterno d’attacco in azzurro e Llorente a Milano, nel ruolo di gregario pronto ad entrare a partita in corso. Lo spagnolo infatti non trova grande spazio in nerazzurro e l’ipotesi di un addio non è così improbabile. Si profila di conseguenza l’ipotesi di un trasferimento nella città meneghina che non dispiacerebbe al calciatore. Così come la tappa napoletana a Politano, che vuole rilanciarsi la piazza partenopea potrebbe essere quella giusta per lui.

