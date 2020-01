Calciomercato Inter, caccia all’esterno | Colpo dal PSG

L’Inter è pronta al colpo per la retroguardia con un nome che fa letteralmente impazzire i tifosi. Ecco di chi stiamo parlando.

La squadra allenata da Conte infatti sarebbe pronta a portare a Milano un calciatore dall'assoluta qualità, in scadenza di contratto e che sarebbe pronto a dire addio all'attuale club. Insomma, un giocatore che farebbe proprio al caso della squadra milanese. Un acquisto per andare ancora una volta a mettere un tassello per ridurre il gap con la Juventus e, più in generale, con le big d'Europa.

Calciomercato Inter, arriva il colpo

I nerazzurri sono pronti a mettere a segno un’importante colpo per la retroguardia. Infatti tra i tanti nomi avanzati non ci sarebbe solo Moses, che per giorni in questo lungo mercato è stato accostato al club guidato da Conte, ma anche un nuovo terzino proveniente dall’estero e che sarebbe propenso al trasferimento in Italia. Insomma, i vertici societari sono pronti a rinforzare il proprio reparto arretrato con calciatori che vadano ad innalzare il livello qualitativo della squadra. Ecco quindi di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, Marotta punta lui

Marotta sarebbe pronto a puntare su Meunier del Paris Saint Germain. Il calciatore infatti è in scadenza di contratto e la squadra meneghina sarebbe pronta a puntare su di lui a giugno quando sarà disponibile a costo zero. Operazione quindi maggiormente agevole per i nerazzurri e che permetterebbe di portare a Milano un calciatore di esperienza e qualità. Difficile pensare invece che ci si muova nella sessione invernale del mercato, con ai nerazzurri che converrebbe invece attendere fino alla prossima estate. La trattativa potrebbe sbloccarsi a gennaio sono in caso di un maxi-sconto da parte della società francese, la quale non sembra essere propensa verso questa strada.

