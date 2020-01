Calciomercato Juventus, operazione Pogba: c’è la svolta

La Juventus si muove per portare Paul Pogba a Torino. L’ultimo indizio di mercato avvicina molto il francese alla squadra bianconera.

La Juventus si muove per portare Paul Pogba a Torino. L’ultimo indizio di mercato avvicina molto il francese alla squadra bianconera. Il centrocampista infatti sarebbe conteso dalla squadra italiana e dal Real Madrid che però non sarebbe convinto dell’operazione e delle condizioni del calciatore francese. Ecco quindi che ci sarebbe però la svolta in favore del club allenato da Maurizio Sarri. Ora vi sveliamo il perché.

Calciomercato Juventus, Pogba nel mirino

Secondo i tabloid inglesi la stella del centrocampo dello United sarebbe pronto a lasciare la Premier League. La motivazione risiede nelle scelte dei Red Devils che avrebbero ormai chiuso l’operazione che porta a Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona. Di conseguenza Pogba sarebbe libero di partire, con la Juventus pronta ad approfittarne per andare a rinforzare la zona mediana del campo. Il francese però con quasi ogni probabilità partirà a giugno, con le big europee pronte a fiondarsi su di lui. Ecco però perché la Vecchia Signora parte favorita rispetto alle concorrenti.

Calciomercato Juventus, chi c’è dietro l’operazione

La prima pagina di Tuttosport ha questa mattina riportato di una maxi operazione dietro Pogba che vede coinvolti tre calciatori della Juventus. Parliamo infatti di Cuadrado, Higuain e Dybala. Sono loro che starebbero spingendo affinché il calciatore ritorni in Italia. Grandi amiconi del centrocampista, sono loro a spingere fortemente affinché lui scelga la Serie A e non qualche altra opzione di mercato. Un pressing selvaggio per riavere in rosa il proprio compagno. Naturalmente grande avversità nella conclusione positiva della trattativa sono le cifre che verrebbero richieste, con un accordo da trovare sul prezzo del trasferimento. Ecco perché poi sarebbe più probabile il suo addio a giugno e non a gennaio, quando c’è più possibilità di manovra.

G.S.