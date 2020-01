Calciomercato Juventus, colpo super | Arriva l’assist!

L’arrivo di Quique Setien sulla panchina del Barcellona cambierà le strategie di mercato del club blaugrana: cessione vicina

Nel calcio tutto cambia velocemente. Basta l’arrivo di un nuovo allenatore con idee opposte al suo predecessore per modificare anche i piani futuri per il mercato. Tutto ciò sta avvenendo in casa Barcellona con il neo-tecnico Quique Setien, pronto a rivoluzionare l’assetto tattico della compagine catalana. Da sempre amante del bel gioco, lo stesso spagnolo è pronto a dare una chance importante al giovane talento blaugrana Riqui Puig, finora aggregato al Barcellona B. Come svelato dal portale “Sport”, sembra che sia arrivata la sua ora visto che si è allenato per tutta la settimana insieme a Messi e compagni. Classe 1999, Riqui ha collezionato due gol con tre assist vincenti con la seconda squadra blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio Politano-Spinazzola | Spunta il retroscena!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen e non solo | Doppio colpo a centrocampo

Calciomercato Milan, Rakitic verso l’addio

La presenza del giovane talento spagnolo potrebbe così portare la dirigenza a rivedere i programmi futuri per quanto riguarda la situazione dei giocatori scontenti all’interno della rosa catalana. E proprio così il centrocampista croato, Ivan Rakitic, in scadenza a giugno 2021, sarebbe sul punto di voltare pagina nella sessione invernale. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe nata una trattativa tra Juventus e Barcellona con l’inserimento di Bernardeschi come contropartita. Finora il centrocampista blaugrana ha collezionato soltanto 809 minuti senza trovare alcun gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caccia all’esterno | Colpo dal PSG

Quique Setien potrebbe così apportare numerose modifiche all’interno del progetto tattico del Barcellona con lo stesso croato fuori dall’undici titolare. Così lo stesso giocatore sarebbe pronto all’addio a gennaio per ritrovare nuovi stimoli. Tanti club italiani, come Inter e Milan, avrebbero pensato al suo acquisto, ma la favorita resta la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo scambio per Politano | Marotta all’attacco

Ivan Rakitic (Getty Images)POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro Martinez | Ecco l’offerta

Calciomercato Inter, affare fatto | Domani le visite mediche!

S.I.