Calciomercato, via dal Bayern Monaco | ‘Occasione’ per Juve e Milan

Le ultime di calciomercato Juventus e Milan mettono in evidenza il nome di un giocatore in uscita dal Bayern Monaco che potrebbe fare molto comodo sia ai bianconeri che ai rossoneri

C’è aria di rinnovamento in casa Bayern Monaco. Diversi giocatori dell’attuale rosa, da novembre alle dipendenze di Hansi Flick, sono alla fine del loro percorso con la maglia del club bavarese un po’ per via dell’età e un po’ perché il loro profilo è destinato a non avere spazio nel futuro progetto sportivo. Che comunque sarà più chiaro solo con la scelta del nuovo allenatore (lo stesso Flick avrebbe in teoria delle chances) che avverrà inevitabilmente nei prossimi mesi. Per tutte le ultime notizie di giornata –> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Milan, ‘occasione’ (ma non troppo) dal Bayern Monaco

Tra i giocatori, illustri, in partenza dal Bayern c’è Jerome Boateng. Il centrale tedesco era ai ferri corti con Kovac e sarebbe sicuramente partito già in questa sessione di calciomercato con la permanenza del croato, invece con Flick ha instaurato da subito un grande feeling giocando con una certa regolarità, specie in Champions League. I rapporti con la dirigenza, nello specifico col CEO Karl-Heinz Rummenigge sarebbero invece molto freddi per non dire pessimi e pure per questo motivo fonti vicine ai bavaresi e allo stesso 31enne nativo di Berlino – fratellastro del Boateng della Fiorentina – danno per scontata una sua partenza alla fine di questa stagione dopo nove anni di militanza.

JEROME BOATENG – STAGIONE 2019/2020

15 PRESENZE

1050 MINUTI GIOCATI

Boateng è in parabola discendente ma rimane un giocatore di grande personalità ed esperienza che potrebbe far comodo alle due big italiane a caccia di rinforzi per la difesa, Juventus e Milan. I bianconeri hanno già avuto un breve flirt con lui l’estate scorsa, mentre va detto che ai rossoneri il tedesco è stato proposto e rifiutato proprio di recente per questioni economiche. Il classe ’88 ha infatti uno stipendio molto importante, parliamo di 5,5 milioni di euro netti più bonus, una cifra a cui di certo non è disposto a rinunciare. Insomma Boateng è un’occasione sì, ma non troppo visto che per portarselo a casa servirebbero un investimento di 35-40 milioni di euro tra cartellino e ingaggio al lordo.

