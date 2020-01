Calciomercato Juventus, da partente a jolly: Sarri ha deciso il futuro

Negli ultimi giorni si è parlato di un eventuale scambio tra Bernardeschi e Rakitic. Sarri però ha le idee molto chiare sul destino del centrocampista.

Domani sera la Juventus riprenderà la propria marcia in campionato tra le mura amiche dello ‘Stadium’ contro il Parma dopo aver battuto in settimana anche l’Udinese in Coppa Italia strappando il pass per i quarti. Una sfida quella contro i friulani che ha lasciato una grossa indicazione. Maurizio Sarri riscopre infatti un nuovo Federico Bernardeschi. Non più il trequartista in difficoltà apparso un vero e proprio pesce fuor d’acqua nella prima metà di stagione, ma bensì un calciatore diverso, più tonico e molto più a suo agio. Il tecnico bianconero ha infatti tentato un nuovo cambio di ruolo per il calciatore della nazionale che è passato in mediana a giocare da vera e propria mezzala con il compito di alternare entrambe le fasi di gioco. Bernardeschi così facendo nella prima da centrocampista in stagione ha dato nuove certezze al suo allenatore. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Sarri ha deciso il futuro di Bernardeschi

Il progetto Bernardeschi mezzala era già stato iniziato da Massimiliano Allegri e Sarri lo ha portato avanti proprio quando l’ex esterno della Fiorentina sembrava nuovamente finito sulla lista di partenti, magari già per gennaio. Negli ultimi giorni è stato infatti accostato al Barcellona in un maxi scambio con Ivan Rakitic, centrocampista croato non più centrale nel progetto blaugrana.

Lo stesso Maurizio Sarri però oggi in conferenza stampa ha allontanato con decisione le voci su un possibile addio alla Juve di Federico Bernardeschi: “A me nessuno ha detto nulla, per quello che so è un giocatore che non mi lascerà – ha detto l’allenatore alla vigilia della gara contro il Parma – Per quanto mi riguarda è una cosa che non esiste“. Di fatto così facendo l’ex tecnico del Chelsea prova a blindare il proprio jolly del centrocampo che proprio in questa fase calda della stagione potrebbe tornare nuovamente utilissimo.

