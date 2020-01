Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ronaldo si porta due ex compagni

Si susseguono rumors e indiscrezioni soprattutto dalla Spagna riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo: il portoghese si riunisce con due ex compagni

La Juventus e Maurizio Sarri si godono un Cristiano Ronaldo del tutto ritrovato e di nuovo decisivo ormai da più di un mese. L’attaccante portoghese è tornato a trascinare la squadra bianconera a suon di gol, ma dalla Spagna giungono nuove indiscrezioni che spaventano i tifosi. Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, infatti, CR7 potrebbe lasciare Torino a fine stagione sia in caso di conquista della Champions League – per andare a caccia di un’ultima grande sfida altrove – sia senza la massima competizione europea. Inoltre, un top club sarebbe sempre in agguato per il cinque volte Pallone d’Oro.

Calciomercato Juventus, il PSG sogna Ronaldo | Nel mirino anche due ex compagni del portoghese

Come riferito dal portale spagnolo, il Paris Saint Germain non molla Ronaldo, che resta il sogno del proprietario Al-Khelaifi. Il club francese sarebbe pronto a portare il 34enne a Parigi soprattutto in caso di addio di Neymar o Mbappe. Ma non solo. Leonardo sarebbe in agguato anche per Sergio Ramos e Modric, il primo in scadenza nel 2021 con il Real Madrid e il croato addirittura nella prossima estate. Il PSG sogna insomma il triplo colpaccio con la riunione di tre degli assoluti protagonisti del Real dei record. Per il momento si tratta solo di rumors di calciomercato, ma il club parigino ha già ampiamente abituato a colpi del genere. La Juventus è avvertita.

