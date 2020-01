Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Via libera per Pogba!

Secondo alcune indiscrezioni, l Real Madrid avrebbe deciso di farsi da parte per l’obbiettivo in comune con la Juventus: ora i bianconeri possono sperare

In casa Juventus il ritorno in maglia bianconera del centrocampista francese Paul Pogba è una speranza che non si è mai spenta. Ad alimentarla, arrivano dalla Spagna indiscrezioni secondo le quali la maggiore concorrente per arrivare al giocatore del Manchester United sarebbe pronta farsi da parte.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Beckham ‘cambia’ il futuro di Lautaro | Ecco perchè

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | I sostituti

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, non solo Giroud | Bomber a sorpresa per Conte

Calciomercato Juventus, il Real Madrid si fa da parte: i bianconeri sognano il ritorno

Il ritorno di Paul Pogba a Torino è sempre stato uno dei maggiori sogni dei tifosi della Juventus. I bianconeri sono da tempo vigili sul giocatore, ma tra i due ci sarebbe anche una terza incomodo, il Real Madrid. In queste ore però, secondo ‘Don Balon‘, le merengues avrebbero deciso di farsi da parte nella corsa al giocatore francese. Secondo quanto riporta il sito spagnolo, dietro questa decisione ci sarebbero tre motivi. Il primo sarebbe che Florentino Perez non vedrebbe la necessità di acquistare un centrocampista vista la presenza di molti campioni in quel ruolo ed il rientro di Odegaard dal prestito a giugno. Il secondo sarebbe che il presidente spagnolo non vorrebbe spendere 150 milioni, cifra richiesta dai red devils, per un calciatore che a causa degli infortuni non sta riuscendo a giocare con continuità. Mentre il terzo riguarderebbe il contratto del francese, che essendo in scadenza nel 2021 il prezzo del calciatore potrebbe abbassarsi in caso di mancato rinnovo. Nonostante l’insistenza di Zidane, il patron del Real Madrid avrebbe decis di fare un paso indietro. Tutto ciò darebbe maggiori speranze alla Juventus di riportare in estate il campione francese a casa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Piatek in uscita | Dalla Germania il sostituto

M.D.