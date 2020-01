Calciomercato Inter, Beckham ‘cambia’ il futuro di Lautaro | Ecco perché

Non solo gennaio, ma sarà un’estate davvero bollente a Milano. Tanti intrecci di mercato per i migliori attaccanti al mondo: la situazione

L’obiettivo dell’Inter è quello di tornare ad essere competitivo al massimo anche in Europa. Per farlo, c’è bisogno di lavorare dalle basi per poi costruire una rosa altamente competitiva a partire da gennaio. Dai possibili colpi della sessione invernali a cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. Tutto ruota intorno all’attaccante argentino, LautaroMartinez, vera e propria rivelazione della stagione nerazzurra. Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori top club europei: in vista della prossima stagione così la dirigenza milanese dovrà attuare la strategia perfetta.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez in bilico

In primis, ci sarebbe il Manchester City che potrebbe salutare a breve “El Kun Aguero“. Il centravanti argentino sarebbe sul punto di volare all’Inter Miami, società americana di David Beckham, come svelato nelle ultime ore dal tabloid britannico The Sun. La cessione dell’attaccante di Guardiola potrebbe così spingere i Citizens a puntare sul suo connazionale come ideale sostituto da regalare all’allenatore catalano. “El Toro” ha collezionato 15 gol e ben tre assist vincenti in 25 partite complessive giocate finora diventando micidiale sotto porta e sviluppando un senso del gol incredibile.

Sulle sue tracce, infine, ci sarebbe anche un forte interessamento del Barcellona, pronto a sostituire Luis Suarez, attualmente ai box per infortuni. In estate ci sarà l’entusiasmante giro di attaccanti importanti che vedrà coinvolta anche l’Inter. L’ago della bilancia potrebbe essere anche Leo Messi, connazionale ed amico di Lautaro Martinez. Secondo quanto postato da Veronica Brunati, giornalista di TNTSports, su Twitter, i blaugrana sarebbero pronti ad offrire 120 milioni ai nerazzurri per assicurarsi ‘el toro’ già a gennaio, riuscendo così a sostituire immediatamente l’infortunato attaccante uruguaiano. Si aprirà così la caccia al centravanti nerazzurro, considerato da tutti come uno dei veri protagonisti della stagione entusiasmante sotto la gestione del condottiero Antonio Conte.

S.I.