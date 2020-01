Calciomercato Juventus, frenata improvvisa | Scambio a rischio

Continuano ancora i contatti tra Juventus e Barcellona per lo scambio Bernardeschi-Rakitic. Intanto i blaugrana guardano ad un nuovo attaccante.

La Juventus in questa finestra di calciomercato ha lavorato fin qui molto in ottica futura tra giovani interessanti e colpi già messi a referto per la prossima stagione come Dejan kulusevski. Per il resto oltre alle uscite sarà una finestra di trasferimenti interamente votata alle occasioni che capiteranno. Una di queste potrebbe arrivare da Barcellona con un ritorno di fiamma per lo scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. In tal senso, nonostante le smentite di rito di Paratici che domenica aveva sminuito l’operazione tra i due calciatori riducendolo ad una pura idea senza nulla di concreto da parte dei due club, la questione non è ancora davvero del tutto chiusa. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, intrigo Bernardeschi: il Barcellona pensa anche a Rodrigo

Come sottolineato anche da ‘Sky Sport’ proseguono dunque i contatti tra Barcellona e Juventus per lo scambio che vedrebbe protagonisti Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. Nelle ultime ore l’ipotetica operazione ha fatto registrare una brusca frenata dovuta alla differenza di valutazione sul conguaglio economico in favore dei bianconeri. Il Barça infatti non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro, mentre la Juve chiederebbe una cifra decisamente superiore.

L’affare sull’asse Bernardeschi-Rakitic è dunque momentaneamente in stand-by al contrario del mercato del Barcellona che invece prosegue spedito. I blaugrana devono rimpiazzare l’infortunato Suarez, e dopo aver ufficialmente preso l’ex interista Manaj, puntano dritti ad un nuovo attaccante di livello che possa integrarsi con i campioni in rosa. In tal senso i catalani sono forti su Rodrigo del Valencia che sta trattando il proprio ingaggio tramite l’agente Jorge Mendes. Per quanto riguarda l’intesa col club valenciano dovrebbe essere invece trovata tramite uno scambio con un calciatore ancora da individuare.

