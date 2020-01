Calciomercato Juventus, Dybala ‘chiama’ Pogba | Il messaggio della Joya

L’indizio che apre nuovamente la strada al ritorno alla Juventus di Pogba in un pazzo mercato che può regalare ancora sorprese.

L’indizio che apre nuovamente la strada al ritorno alla Juventus di Pogba in un pazzo mercato che può regalare ancora sorprese. Infatti i bianconeri sognano l’acquisto del calciatore che già in passato ha vestito la maglia della Vecchia Signora per poi andare via lasciando ricordi a dir poco positivi. Ora si pensa a come riportarlo indietro per andare a rinforzare la zona mediana del campo. Ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, 200 milioni | Marotta e Paratici tremano

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, obiettivo dall’Inter | Spunta lo scambio!

Calciomercato Juventus, l’indizio firmato Dybala

Dybala accende i sogni dei tifosi. Il calciatore argentino infatti è autore di alcune dichiarazioni che non possono che far sperare che si possa intavolare la trattativa con la speranza che vada in porto a favore della squadra allenata da Sarri. L’ex Palermo è sbarcato a Torino proprio nell’anno in cui il centrocampista giocava l’ultima sua stagione in maglia bianconera. Nonostante ciò tra i due c’è un grandissimo rapporto tanto che la Joya ne parla benissimo durante quella che è la sua intervista ai microfoni di OTRO.com.

Leggi anche —> Juventus-Parma, ancora fuori | Nuova reazione dell’attaccante

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ronaldo si porta due ex compagni

Calciomercato Juventus, le parole che aprono al ritorno

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, ‘London Calling’ | 50 milioni e addio

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, colpo super | Arriva l’assist!

L’attaccante della Juventus, intervistato, parla di Paul Pogba e afferma: “Con Paul ho un bel rapporto, quando giocava qui cercavamo continuamente nuovi modi di festeggiare un gol. Per fortuna erano tanti e abbiamo cambiato diverse esultanze. Spero un giorno di poter tornare a festeggiare gol insieme a lui“. Dichiarazioni che naturalmente non possono passare inosservate, soprattutto in questo periodo storico. Noto infatti che il francese sia in procinto di lasciare il Manchester United a causa di un rapporto ormai incrinato. La sua intenzione è quella di lasciare l’Inghilterra e proprio la Juventus si è mostrata interessata. Come i bianconeri anche il Real Madrid, che però ha più dubbi rispetto alle condizioni fisiche del francese. Operazione che potrebbe quindi aprirsi in estate, quando anche i Red Devils saranno più propensi alla cessione.

Leggi anche —> Calciomercato, intrigo Juventus-Milan | La carta vincente per Donnarumma

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, da partente a jolly: Sarri ha deciso il futuro

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, operazione Pogba: c’è la svolta

G.S.