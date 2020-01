Calciomercato Juventus, obiettivo dall’Inter | Spunta lo scambio!

Continua il duello a distanza tra Juventus e Inter per i campioni del futuro: l’idea bianconera a sorpresa con un possibile scambio

La Juventus ha dimostrato negli ultimi anni di essere un punto di riferimento per i giovani campioni pronti a consacrarsi definitivamente nel calcio che conta. E così il club bianconero sarebbe piombato già da tempo sul giovane difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, che ha trovato il suo primo gol contro il Lecce in maglia nerazzurra. L’allenatore leccese, Antonio Conte, ha puntato sulle sue qualità fin dall’inizio imponendo alla società il divieto di cessione dopo la sua esperienza di Parma in massima serie.

Calciomercato Juventus, scambio per Bastoni

L’Inter ritiene incedibile il giovane difensore nerazzurro. La strategia per il futuro centrale della Nazionale italiana sarebbe quella di tenerselo stretto per i prossimi anni, ma non sarà così facile visto che sulle sue tracce ci sarebbe già il Manchester City, guidato da Pep Guardiola. Inoltre, ci sarebbe sempre la Juventus che potrebbe provare a spingere per chiedere all’ex ad Beppe Marotta. Il piano del club bianconero sarebbe anche di proporre uno scambio con il talento italiano Federico Bernardeschi, che sta deludente le aspettative. L’ex Fiorentina è stato accostato nelle ultime ore a diversi top club europei, tra cui il Barcellona: il suo futuro è sempre in bilico.

Finora Bastoni ha collezionato sotto la gestione Conte 866 minuti diventando fondamentale nelle rotazioni dell’allenatore dell’Inter. La sua capacità di impostazione nella difesa a tre ha conquistato definitivamente il proprio tecnico, che lo preferisce per certi versi all’esperto Godin, più bravo in marcatura. Infine, lo stesso giocatore italiano potrebbe essere una risorsa importante per il Ct dell’Italia Roberto Mancini in vista dei prossimi Europei, in programma a giugno. In poco tempo il giocatore originario di Casalmaggiore ha sovvertito le gerarchie dimostrando anche un temperamento fuori dal comune per un difensore classe 1999.

