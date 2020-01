Juventus-Parma, ancora fuori | Nuova reazione dell’attaccante

Sostituito da Maurizio Sarri, l’attaccante è uscito dal campo e si è reso protagonista di una nuova reazione. Ecco cos’è successo

Sostituito da Maurizio Sarri, l’attaccante è uscito dal campo e si è reso protagonista di una nuova reazione. Ecco cos’è successo. Una partita difficile che sembrava poter essere molto più agevole per i bianconeri contro un Parma che invece si sta dimostrando caparbio. Ed ecco così che la Joya si è reso protagonista di un gesto molto brutto. Un qualcosa che mai si è visto, in particolar modo con l’argentino che si è sempre dimostrato un professionista esemplare, che non ha mai “alzato la voce”.

Calciomercato Juventus, il brutto gesto di Dybala

L’argentino una volta uscito dal campo si è mostrato molto nervoso e dirigendosi verso la panchina ha deciso di togliersi i guanti e gettarli in aria. Inoltre, il suo è stato anche un comportamento stizzito verso la panchina, simbolo di una partita complicata per lui e che non l’ha visto giocare come lui avrebbe voluto.

G.S.