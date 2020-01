Calciomercato Juventus, beffa per il bomber | 50 milioni

La Juventus potrebbe essere così beffata sul fronte acquisti: sull’obiettivo di mercato bianconero ci sarebbe un’offerta del top club europeo

Non solo presente, ma soprattutto futuro. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato cercando di anticipare le altre concorrenti per acquisti di primo livello. Il club bianconero è stato da sempre protagonista con innesti a sorpresa, in grado di far compiere il salto di qualità alla propria compagine. Da tempo è stato accostato con insistenza il profilo dell’attaccante francese del Lione, Moussa Dembele, che potrebbe essere così ambito da altri top club europei: anche la Roma ci aveva fatto un pensierino per rinforzare il reparto offensivo per il post Dzeko.

Calciomercato Juventus, offerta per Moussa Dembele

Come svelato dal tabloid Daily Star il Manchester United sarebbe sul punto di mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per il forte attaccante transalpino per sostituire l’infortunato Marcus Rashford. Finora Moussa Dembele è stato protagonista con il Lione con 15 gol e 5 assist vincenti distribuiti in 2251 minuti giocati in tutte le competizioni. La Juventus avrebbe messo nel mirino per giugno il francese, ex Celtic, in grado di consacrarsi definitivamente nel calcio che conta a suon di gol. Ma ora dovrà stare attenta alle sirene provenienti dalla Premier League.

Marcus Rashford, inoltre, dovrebbe stare fuori dal terreno di gioco per almeno due mesi a causa di una frattura da stress. Il Manchester United starebbe così vagliando alternative utili per l’immediato presente da regalare al proprio manager. La Juventus, infine, continua a monitorare da lontano la situazione intorno all’attaccante francese, pronto a cambiare squadra nelle prossime settimane. Se non dovesse esserci il trasferimento a gennaio, tutto sarebbe rinviato in vista della prossima stagione.

S.I.