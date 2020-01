Calciomercato Milan, clamoroso scambio in Serie A con un grande ex

Il Milan potrebbe cedere Suso già in questa finestra di mercato invernale. Il futuro dello spagnolo è in bilico: ipotesi di scambio col Napoli.

Saranno una decina di giorni estremamente intensi per il Milan, impegnato a completare l’organico tra entrate e uscite in questa finestra di calciomercato invernale. Il fiore all’occhiello della campagna acquisti rossonera è senza ombra di dubbio Zlatan Ibrahimovic che grazie alla sua leadership tecnica e morale ha ridato smalto alla squadra allenata da Stefano Pioli. Chi però non riesce proprio a ritrovare se stesso è lo spagnolo Suso, che al pari di Piatek e Paqueta ha subito una involuzione apparentemente irreversibile. Appena un gol e due assist in 16 presenze in questa Serie A per il numero 8 rossonero che con il cambio di modulo operato da Pioli dopo il ritorno di Ibra ha anche perso il posto da titolare a favore di Samu Castillejo, più duttile e capace di giocare per la squadra da esterno del 4-4-2. Le panchine con Cagliari e Udinese sembrano quindi far da presagio ad una prossima cessione di Suso. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, scambio col Napoli: in ballo Suso e Lozano

Le scelte tecniche di Pioli vanno quindi in una chiara direzione: Suso non è più al centro del progetto e potrebbe anche partire già in questa sessione di mercato. Tante le ipotesi tra estero e Italia, con l’ultima e clamorosa idea che porterebbe ad uno scambio con il Napoli. Anche in casa azzurra c’è chi vive una situazione non troppo lontana da quella dello spagnolo: si tratta di Lozano, investimento più oneroso dell’estate partenopea che però non ha mai davvero convinto, finendo addirittura ai margini con Gattuso che a differenza di Ancelotti gli ha concesso solamente spezzoni di partita.

Il messicano è chiaramente un patrimonio che il Napoli non ha alcuna intenzione di dilapidare, motivo per cui non va del tutto esclusa l’ipotesi di uno scambio di prestiti di sei mesi con lo stesso Suso, che Gattuso ha avuto già modo di allenare e che potrebbe risultare più funzionale al suo tipo di gioco. Si tratterebbe di un’operazione di emergenza con i due club vogliosi di non svalutare i propri gioielli. Difficile ma non impossibile: gli ultimi giorni di mercato spesso riservano sorprese.

