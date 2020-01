Calciomercato Milan, netto due di picche | Tutto bloccato

Sembra complicarsi in casa Milan la cessione di Piatek: al momento in corsa sembra esserci solo il Newcastle, pista però non gradita al giocatore.

Il futuro di Krzysztof Piatek sembra essere sempre più a tinte rossonere. Pare infatti sempre più improbabile un addio al Milan dell’attaccante polacco in questi ultimi dieci giorni di mercato. I possibili acquirenti arrivano soprattutto in Premier League, ma negli ultimi giorni le pretendenti sembrano sempre più ridotte.

Calciomercato Milan, niente Newcastle per Piatek

Il Tottenham pare essersi tirato indietro nella corsa all’attaccante polacco, l’interesse del West Ham sembra ormai svanito e l’unico club che pare essere ancora interessato è il Newcastle. Lo riferisce il ‘Sun’, che però sottolinea come i ‘Magpies’ non siano intenzionati ad accontentare le richieste della dirigenza rossonera e versare quei 30 milioni richiesti dal Milan.

L’opzione Newcastle inoltre non sembra essere particolarmente gradita dal giocatore, che pare intenzionato a restare a Milano per giocarsi le sue carte. Vero dell’arrivo di Ibrahimovic, ma con il cambio di modulo e un attacco a due punte, le possibilità di scendere in campo per Piatek non sarebbero così remote, anche se al momento il partner ideale dello svedese sembra essere Rafael Leao.

