Calciomercato Milan, grave infortunio | Cambia il futuro di Piatek

Il numero nove del Milan Piatek è ormai ai margini del progetto rossonero: due squadre inglesi in emergenza sarebbero interessate al bomber polacco

Esattamente un anno fa il passaggio di Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan per 35 milioni più bonus, venne accolto con grande entusiasmo dai tifosi rossoneri. L’avventura che sembrava dovesse consacrare il bomber polacco, dopo un anno sembrerebbe essere vicina a volgere al termine. Con l’arrivo di Ibrahimovic in rossonero, con Leao e Rebic che godono di una maggiore fiducia da parte del mister Pioli, l’addio sembrerebbe ormai inevitabile. Dalla Premier League arriva l’interesse di molti club per il numero nove rossonero, tra cui anche il Manchester United.

Calciomercato Milan, l’infortunio di Rashford porta lo United su Piatek

Un anno in rossonero in cui non sono arrivati i risultati aspettati e sperati per il numero nove del Milan Krzysztof Piatek. Con la maglia rossonera ha collezionato 40 presenze segnando 16 gol tra campionato e Coppa Italia. Numeri chiaramente inferiori al rendimento che ci si aspettava al suo arrivo a Milano. Dopo la essere rimasto in panchina per 90 minuti nel match di ieri vinto contro l’Udinese, in cui a decidere il match è stato Ante Rebic, preferito al polacco per l’ingresso in campo, il futuro dell’attaccante sembrerebbe essere ormai lontano da Milanello. Su di lui è arrivato l’interesse di molte squadre di Premier League, tra cui il Newcastle, destinazione non gradita al giocatore. Anche il Tottenham dopo aver perso per infortunio il proprio bomber Harry Kane, avrebbe messo gli occhi su Piatek. Una nuova pretendente sarebbe spuntata nelle ultime ore. Infatti dopo l’infortunio di Rashford, che sarà costretto a rimanere fuori per tre mesi, il Manchester United starebbe pensando all’attaccante del Milan. I red devils potrebbero puntare ad assicurarsi il calciatore polacco prima della chiusura del calciomercato invernale. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo o diritto di riscatto, con il giocatore valutato intorno ai 30 milioni di euro. Tante opzioni che nei prossimi giorni potrebbero portare Piatek a salutare Milano.

M.D.