Calciomercato Inter, cessione in Premier: cambio di rotta decisivo

Non solo acquisti, ma anche possibili addii eccellenti in casa Inter: diversi calciatori scontenti ad un passo dalla cessione

Saranno dieci davvero bollenti in casa Inter. Il club nerazzurro vuole regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte, soprattutto dopo il pari di Lecce. Ma non solo: l’ad Beppe Marotta dovrà valutare al meglio la situazione che porta ai giocatori scontenti che hanno trovato poco spazio finora. Scelte che vanno prese in poco tempo per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore leccese tra acquisti e cessioni. Uno degli indiziati a partire potrebbe essere Matias Vecino con il giocatore uruguaiano che ha trovato scarso feeling con il proprio tecnico: così la sua cessione sarebbe davvero ad un passo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘London Calling’ | 50 milioni e addio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intrigo Juventus-Milan | La carta vincente per Donnarumma

Calciomercato Inter, Vecino verso l’addio

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” dopo gli interessamenti di Siviglia e Tottenham, ci sarebbe anche il Manchester United sulle sue tracce pronto a soffiarlo ai nerazzurri. L’asse con l’Inter è sempre bollente dopo i numerosi affari Sanchez, Lukaku e l’ultimo in ordine tempo Young. Ora ci potrebbe essere un cambio di rotta con un nerazzurro pronto a partire alla volta dell’Inghilterra. A causa degli infortuni di Sensi e Barella, lo stesso centrocampista uruguaiano ha trovato ben 1136 minuti in questa stagione: il suo futuro, però, sembra essere altrove.

Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan >>> CLICCA QUI!

Forte fisicamente e capace di giocare in tutte le posizioni del centrocampo, Vecino potrebbe così aspirare ad una nuova grande avventura della sua carriera. In Serie A c’è stata la sua consacrazione definitiva vestendo le maglie di Empoli, Fiorentina e Inter: il Manchester United prepara il colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, colpo super | Arriva l’assist!

Milan, Maldini trema | Assalto Juventus per Theo

S.I.