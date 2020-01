Calciomercato Milan, assalto dalla Bundesliga per l’obiettivo rossonero

Il Milan vuole chiudere altri colpi importanti a gennaio: sul giocatore ci sarebbero diversi top club europei

Gli ultimi dieci giorni di calciomercato molto bollenti in casa Milan. Inizio 2020 entusiasmante per la compagine rossonera, che sta ritrovando sicurezza e risultati importanti dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Tra acquisti e cessioni la società milanese vorrebbe regalare nuovi innesti importanti fin da subito a Stefano Pioli. Se dovessero partire diversi calciatori di prima fascia, come Suso e Piatek, il Milan potrebbe sferrare l’assalto decisivo al giocatore.

Calciomercato Milan, Dani Olmo indeciso

Il giovane talentuoso spagnolo della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, classe 1998, sarebbe sempre molto vicino alla compagine rossonera. Gli stessi media croati aveva già dato per chiuso il trasferimento, ma nelle ultime ore c’è stato un raffreddamento della trattativa visto che sulle sue tracce ci sarebbero altri top club europei, come Atletico Madrid, Barcellona e Lipsia. Proprio come svelato dal portale “Sportske Novosti”, il club tedesco avrebbe offerto circa 16 milioni di euro per il giocatore.

Per ora il Milan resta in vantaggio con un’offerta pari a 20 milioni di euro. Dani Olmo vorrebbe cambiare aria per fare il salto di qualità tanto ambito della sua carriera con la speranza di rientrare tra i convocati del prossimo Europeo, in programma a giugno. Finora lo spagnolo si è messo in luce con otto gol e sette assist vincenti in 22 presenze complessive. Nella giornata di ieri lo stesso agente, Andy Bara, ha svelato dettagli importanti: “Se Olmo deciderà di andare al Milan, andrà al Milan. Come agente io non posso impedire che Dinamo, Milan ed Olmo trovino un accordo. Ricordo che cinque anni fa Dani decise di andare dal Barcellona alla Dinamo, né io né suo padre Miguel lo persuademmo”.

