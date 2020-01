Calciomercato Milan, Suso nell’affare | Così il ‘Diavolo’ anticipa Inter e Juve

Suso verso l’addio al Milan. Lo spagnolo potrebbe finire alla Fiorentina nel calciomercato di gennaio, con l’obiettivo dei rossoneri di arrivare al baby Castrovilli

Suso sempre più lontano dal Milan. Il fantasista spagnolo è finito ai margini del progetto rossonero, con Stefano Pioli che non lo ha utilizzato nelle ultime partite tra cui l’incontro vinto ieri per 3-2 nel recupero contro l’Udinese. Ennesima esclusione per l’ex Liverpool, fuori dall’undici titolare soprattutto quando il tecnico del ‘Diavolo’ ha iniziato ad affidarsi al 4-4-2 come modulo di riferimento.

E’ da registrare in questo senso l’incontro di lunedì pomeriggio a Casa Milan con la dirigenza, in cui il giocatore ha discusso di quello che potrebbe essere il suo futuro nei prossimi mesi. Per Suso, oltre alle sirene di un ritorno in patria, c’è da registrare l’ipotesi Roma, anche se il numero 8 resta una seconda scelta dopo Politano nelle idee della dirigenza del sodalizio capitolino. Il 26enne nato a Cadice è stato a più riprese bersaglio dei tifosi milanisti a ‘San Siro’ e sta valutando un possibile addio già in questa sessione del mercato.

Calcomercato Milan, Suso sul piatto per arrivare a Castrovilli

In Italia, oltre alla Roma, anche la Fiorentina rimane una destinazione sensibile per Suso. Già in passato i viola si erano fatti sotto per il giocatore, con il Ds Pradé pronto approfittare della situazione per affondare nuovamente il colpo per portarlo in riva all’Arno. Il Milan lo valuta intorno ai 20 milioni, con Maldini e Boban che potrebbero sfruttare la carta Suso per chiedere ai viola il cartellino di Gaetano Castrovilli.

Il giovane gioiello ex Cremonese sta incantando con la maglia gigliata e anche nel match con il Napoli ha dimostrato di essere uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Il ‘Diavolo’, per anticipare la concorrenza delle altre big di Serie A tra cui Inter e Juventus, oltre a Suso potrebbe inserire nell’operazione anche un assegno da 20 milioni per accontentare le richieste della Fiorentina. Lasciando, inoltre, il classe ’97 alla corte di Iachini fino a giugno. La società di Commisso valuterebbe infatti non meno di 40 milioni di euro Castrovilli, destinato ad attirare anche le attenzioni dei top-team esteri dopo l’esplosione a Firenze.

