Calciomercato Juventus, Bernardeschi via | C’è l’assalto

Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus dopo una prima parte di stagione non convincente. Su di lui c’è l’assalto che potrebbe risultare decisivo.

Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus dopo una prima parte di stagione non convincente. Su di lui c’è l’assalto che potrebbe risultare decisivo. Il mercato infatti potrebbe vederlo lasciare la squadra bianconera per accasarsi in un club pronto a rilanciarlo nella seconda parte di stagione. Sono attese quindi importanti sorprese, con nulla che può definirsi al momento scontato. Ecco chi ha puntato l’ex calciatore della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Bernadeschi pronto a lasciare i bianconeri

Sono 14 le partite giocate dal centrocampista durante la prima parte di stagione in campionato. Nessuna rete e nessun ‘bonus’ portato a casa con un rendimento che sicuramente non è stato tra i migliori. L’unica rete messa a segno in Champions League dove invece è sceso in campo per ben quattro volte. L’addio potrebbe quindi essere vicino, con la società bianconera che in caso di offerta ragionevole non farebbe opposizione ad un suo addio che se non sarà in questa finestra del mercato, molto probabilmente avverrà a giugno, quando ogni club avrà maggiore possibilità di movimento.

Calciomercato Juventus, ecco chi punta l’ex Fiorentina

Il calciatore della Juventus sarebbe quindi pronto a dire addio. Su di lui l’interesse della Roma che, secondo il quotidiano Il Tempo, sarebbe una meta gradita al giocatore che avrebbe visto di buon occhio la destinazione capitolina. Infatti la squadra allenata da Fonseca dopo aver dovuto rinunciare allo scambio con l’Inter per portare a Trigoria Politano, e lasciar partire Spinazzola, ha comunque bisogno di un’esterno d’attacco. Da qui l’idea che porta a Bernardeschi, con l’opzione che sembra molto probabile anche per il giocatore che deve rilanciarsi in vista dell’Europeo, ormai alle porte. Quindi su di lui non solo l’interesse del Barcellona, di cui si è ampiamente parlando nelle ultime settimane, ma anche del club giallorosso.

