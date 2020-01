Calciomercato Juventus, il sostituto di Demiral: assalto all’ex Fiorentina

La Juventus non si ferma. Nonostante le smentite di Fabio Paratici, dalla Spagna accostano ai bianconeri un nuovo profilo per sostituire Demiral

Il 2020 per la Juventus è iniziato alla grande. Venti giorni di vittorie e di dominio in campo e fuori. Dopo l’affare Kulusevski in vista della prossima stagione, lo stesso Fabio Paratici ha svelato che non ci saranno nuove entrate a gennaio. Ma non è detta l’ultima parola visto che il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato cercando sempre di anticipare le altre big. Il grave infortunio di Merih Demiral, che dovrà stare ai box per diversi mesi a causa della rottura del crociato, ha scombussolato i piani e le strategie della Juventus.

Calciomercato Juventus, Savic rinforzo per Sarri

Come svelato dal portale spagnolo “elgoldigital.com” la Juventus avrebbe individuato in Stefan Savic dell’Atletico Madrid il possibile sostituto del centrale turco. L’ex Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2022, ha collezionato finora soltanto 832 minuti anche a causa di un grave infortunio che non l’ha visto protagonista sul terreno di gioco. La valutazione del difensore si aggira sui 25-30 milioni di euro, una cifra abbastanza alta per la sessione di gennaio.

Aspettando il ritorno in campo di capitan Chiellini, previsto per marzo, e con i soli De Ligt, Rugani e Bonucci, la Juventus potrebbe così accontentare anche il proprio allenatore con l’ex Fiorentina pronto a tornare in Serie A. Ancora pochi giorni di mercato, poi si capirà con certezza la strategia della Juventus per quanto riguarda il reparto difensivo.

