Calciomercato Inter, non solo Giroud | Bomber a sorpresa per Conte

Continua a slittare l’arrivo in nerazzurro di Olivier Giroud. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per l’attacco dell’Inter

Sono giorni frenetici per il calciomercato dell’Inter. In attesa dell’ufficialità di Moses, secondo colpo invernale dopo Ashley Young, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare per portare subito a Milano Christian Eriksen e il vice Lukaku tanto richiesto da Antonio Conte. In questo senso, il primissimo nome in entrata resta quello di Olivier Giroud. Continua però a slittare l’arrivo dell’attaccante in scadenza con il Chelsea, con il francese che piace anche all’estero e sarebbe addirittura finito nel mirino del Barcellona dopo l’infortunio di Suarez. Nelle ultime ore è così spuntato un nome nuovo per l’attacco di Conte. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, ipotesi Alfredo Morelos per l’attacco: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, l’Inter starebbe pensando ad Alfredo Morelos, 23enne di proprietà dei Glasgow Rangers. L’attaccante colombiano si è messo in mostra in Scozia con ben 28 gol e 9 assist in 35 presenze stagionali e sarebbe finito nel mirino di Conte e Marotta. Il centravanti potrebbe dunque rappresentare una valida alternativa a Giroud, data anche la valutazione non altissima che i Rangers fanno del giocatore. Occhi puntati dunque anche su Morelos in casa nerazzurra.

E.P.