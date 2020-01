Calciomercato Inter, svolta Eriksen | Le parole di Mourinho

L’Inter lavora sul mercato per portare a casa Eriksen, ma Mourinho con le sue dichiarazioni ha cambiato le carte in tavola.

L’Inter lavora sul mercato per portare a casa Eriksen, ma Mourinho con le sue dichiarazioni ha cambiato le carte in tavola. Il calciatore danese a dieci giorni dalla chiusura della finestra invernale del mercato resta in bilico e di conseguenza la volontà dell’allenatore ex Manchester United e le sue parole stravolgono nuovamente le carte in tavola per il trequartista.

Calciomercato Inter, entra nel vivo la trattativa per Eriksen

Se tutto sembrava ormai chiuso settimana scorsa per l’arrivo a Milano di Eriksen, tutto ora sembra aver preso un’altra piega. Infatti il giocatore non è così vicino come si potesse credere fino a qualche tempo fa. Anzi, gli ultimi sviluppi lo allontanerebbero addirittura da quella che è l’ipotesi di un addio agli Spurs e del trasferimento in Italia. Intanto però Marotta lavora sotto traccia affinché riesca a convincere la squadra inglese a cedere il talentuoso calciatore. Infatti l’offerta della squadra interista si attesta sui 17,5 milioni di euro, cifra che al momento non viene ritenuta adeguata, ma che potrebbe vedere dei nuovi sviluppi già a partire dai prossimi giorni.

Calciomercato Inter, le parole di Mourinho

L’allenatore durante la conferenza stampa che precede il turno infrasettimanale in Premier League, ha parlato anche della situazione riguardante Eriksen, ed ha affermato: “In relazione a Christian, ho una notizia che può essere positiva per voi: sarà convocato per la partita di domani“. Queste dichiarazioni aprono quindi alla sua presenza in campo nella sfida contro il Norwich, a testimonianza di una trattativa per l’addio per il danese che è tutt’altro che chiusa e di conseguenza potrebbe avanzare l’idea che resti in Inghilterra, alla corte del tecnico portoghese che nulla ha aggiunto in merito al futuro del calciatore.

G.S.