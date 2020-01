Calciomercato Inter, che attacco a Marotta: Spinazzola non ci sta!

Leonardo Spinazzola è tornato a sorridere con una super prestazione con la maglia della Roma: che attacco a Marotta!

Dopo la tempesta, esce sempre il sole. Leonardo Spinazzola è sceso subito in campo dal primo minuto nel match tra Genoa e Roma. Fonseca l’ha mandato subito in campo al posto dello squalificato Kolarov nel ruolo di terzino sinistro fornendo un’ottima prestazione a Marassi. Dai suoi piedi è nato anche l’autorete di Biraschi, che ha deviato il cross dell’ex Juve.

Calciomercato Inter, le ragioni di Spinazzola

Lo stesso giocatore della Roma ha rilasciato nuove dichiarazioni nel post-partita ai microfoni di Sky Sport per spiegare nel dettaglio la situazione: “Io sto bene, mi sembra una follia considerarmi rotto”. Poi ha aggiunto: “Il direttore Petrachi ha già parlato a riguardo, ora penso soltanto alla Roma. Mi sono allenato anche a Milano in palestra e appena tornato a Roma mi sono allenato per farmi trovare pronto. È stata una settimana bella intensa, volevo fare una bella partita e vincere. Ogni giocatore vuole il meglio per sé, vuole vincere e essere al 100% per la propria squadra”.

Lo stesso amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, aveva dichiarato qualche ore prima a Sky Sport altri dettagli da Lecce: “Spinazzola è un ottimo professionista che ho conosciuto alla Juve, credo che nel calcio le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche”. Infine, lo stesso dirigente nerazzurro ha rivelato: “Terminate queste valutazioni, la società non poteva definire questa operazione e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo effettuare quest’operazione”.

S.I.