Calciomercato Inter, c’è l’accordo | Arriva dal Chelsea

Tutto pronto per la firma del calciatore che andrà a rinforzare l’Inter dopo l’esperienza al Chelsea di Lampard.

Tutto pronto per la firma del calciatore che andrà a rinforzare il centrocampo dell’Inter, andando subito a disposizione di Conte. Ecco di chi stiamo parlando. Il giocatore infatti risulta ormai in dirittura di arrivo con la squadra nerazzurra con l’accordo ormai trovato ed il suo sbarco a Milano che è previsto già in questa settimana con la firma sul contratto e l’investitura ufficiale con la maglia meneghina. L’ennesimo colpo di una campagna acquisti che per la squadra allenata da Conte si prospetta entusiasmante.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, tutti su Lautaro Martinez: la situazione

Leggi anche —> Calciomercato Inter, futuro Icardi | Annuncio ufficiale

Calciomercato Inter, affare fatto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra interista ha concluso la trattativa per portare a Milano il calciatore del Chelsea. Infatti, ormai anche Lampard durante l’ultima conferenza stampa ha ammesso che il giocatore è pronto ad andare via. Già allenato da Conte ai tempi dell’esperienza inglese, sarebbe pronto a riabbracciare il tecnico andando quindi a rinforzare il centrocampo nerazzurro in un operazione che vede il prestito con il diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, 200 milioni | Marotta e Paratici tremano

Leggi anche —> Calciomercato Inter, cessione in Premier: cambio di rotta decisivo

Calciomercato Inter, il colpo arriva dal Chelsea

Leggi anche —> Calciomercato Inter, che attacco a Marotta: Spinazzola non ci sta!

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, obiettivo dall’Inter | Spunta lo scambio!

L’Inter avrebbe quindi chiuso l’operazione che porta a Moses. L’ex calciatore del Fenerbahce è rientrato al Chelsea dal prestito, ma è già pronto ad andare via. Infatti è stato fin da subito convinto dal club italiano che ha puntato su di lui e lo accoglie in vista della seconda parte di campionato. Non è l’unica trattativa intavolata con il Chelsea infatti si lavora in maniera serrata per Giroud. Il bomber ex Arsenal è un obiettivo di Marotta che lo vuole per occupare il ruolo di vice-Lukaku, ma al momento c’è la strenua resistenza da parte della società inglese. Sono però attesi sviluppi già a partire dai prossimi giorni.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Messi in agguato | Pericolo Barcellona

Leggi anche —> Calciomercato Inter, 170 milioni di euro | Maxi affare col PSG!

Leggi anche —> Inter, Politano blocca tutto | Milan all’assalto

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Politano alla Roma | Nuova pedina di scambio

G.S.