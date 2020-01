Calciomercato Inter, Messi in agguato | Pericolo Barcellona

L’Inter è diventata la protagonista in campo e fuori: non solo acquisti, anche possibili cessioni eccellenti in vista del prossimo anno

L’Inter vuole essere la regina della sessione invernale di calciomercato. Il club nerazzurro potrebbe regalare colpi importanti ad Antonio Conte, che si è spesso lamentato nelle ultime settimane della coperta corta. L’obiettivo dell’allenatore salentino è quello di dare filo da torcere alla Juventus fino al termine della stagione. Lo stesso tecnico dell’Inter ha chiesto importanti acquisti, ma finora è arrivato soltanto Young dal Manchester United. Inoltre, Eriksen e Giroud potrebbero seguire a ruota l’esterno inglese. In vista della prossima stagione ci sarebbe così una vera e propria rivoluzione con una cessione eccellente.

Calciomercato Inter, Messi in pressing su Lautaro Martinez

Come svelato dal portale ‘elgoldigital’ è sempre in bilico il futuro dell’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, autore di una prima parte di stagione davvero straordinaria con gol ed assist a non finire. Il presidente del Barcellona e il connazionale Lionel Messi stanno seguendo il suo caso giorno dopo giorno per capire i margini della futura trattativa. All’interno del suo contratto è sempre inserita la clausola da 111 milioni di euro.

La pressione costante della Pulce potrebbe essere decisiva per portare a compimento il possibile trasferimento de “El Toro” a Barcellona. Infine, la società catalana dovrà fare i conti con il grave infortunio di Luis Suarez, che dovrà stare fuori dai campi di gioco per diverso tempo. E, proprio per questo motivo, Lautaro Martinez sarebbe la prima scelta della dirigenza blaugrana.

