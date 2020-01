Highlights Serie A, video Napoli-Fiorentina: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Napoli-Fiorentina: gol, tabellino e azioni della 20a giornata di Serie A. Gattuso cerca i tre punti per risalire in classifica.

A caccia di una vittoria interna in campionato che manca dal 19 ottobre. Rino Gattuso spera in una svolta e, dopo la vittoria contro il Perugia, punta a conquistare i tre punti contro la Fiorentina. Il tecnico calabrese ha iniziato la sua avventura a Napoli con qualche difficoltà: tre sconfitte in quattro gare di campionato. I partenopei cercano una svolta, ma la Fiorentina mira a fare punti. I viola sono imbattuti con Iachini in panchina (due vittorie e un pari tra campionato e Coppa Italia).

Serie A, tabellino Napoli-Fiorentina

Alla conclusione del match sarà disponibile il tabellino della gara.

Highlights Napoli-Fiorentina

Alla conclusione della gara saranno a disposizione anche gli highlights del match tra Napoli e Fiorentina.

A.G.