Calciomercato Inter, tutti su Lautaro Martinez: la situazione

La squadra nerazzurra è sotto assalto con Lautaro Martinez puntato da tre top club che sono pronti a puntare su di lui per l’attacco. Il mercato estivo potrebbe infatti vedere il forte calciatore argentino lasciare Milano, con la Premier League e la Liga pronto ad accoglierlo, portando così un calciatore in forte ascesa nei rispettivi campionati. Sarà quindi bagarre in estate quando sicuramente si aprirà un’asta per assicurarsi le prestazioni del bomber interista.

Calciomercato Inter, Messi chiama Lautaro Martinez

Il club che maggiormente è sembrato interessato a Lautaro Martinez è sembrato senza ombra di dubbio il Barcellona che ha chiesto informazioni, vedendosi rifilare un secco ‘no’. In estate tutto è pronto a cambiare con offerte e cifre diverse rispetto invece a questo inverno quando più di tanto la squadra allenata da Quique Setien non può “spingere”. Di conseguenza l’affare potrebbe concretizzarsi in piena estate, con l’Inter pronta a difendersi a spada tratta fino a quando non arriverà un’offerta ritenuta adeguata dai vertici societari.

Calciomercato Inter, le inglesi pensano all’assalto

Se il Barcellona resta una delle squadre più accreditate, tra i club interessati risultano sicuramente le due squadre di Manchester. Secondo quanto riportato da mundo deportivo, per motivi diversi, ma uguali esigenza, sia lo United che il City avrebbero messo gli occhi sul forte giocatore dell’Inter. Si tratta di squadra con un budget che potremmo definire illimitato e quindi sembra ancor più difficile sperare che Lautaro Martinez resti in Italia. L’unico che potrebbe avverare questa difficile, se non difficilissima, ipotesi, è proprio il calciatore argentino. In caso contrario l’addio è molto probabile per un trasferimento che si prospetta milionario, in qualsiasi club lui sia indirizzato per il futuro.

G.S.