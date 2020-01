Calciomercato Inter, 170 milioni di euro | Maxi affare col PSG!

L’affare Icardi col Paris Saint-Germain potrebbe allargarsi e raggiungere una cifra shock con l’inserimento di un big della squadra guidata da Antonio Conte

Certezze assolute non ce ne sono considerate le ultime ondivaghe dichiarazioni delle parti che mantengono aperto qualsiasi scenario, tuttavia sono alte le probabilità che Icardi decida di proseguire la sua avventura al Paris Saint-Germain oltre questa stagione. Che fin, inizio a parte, è stata eccellente come certificano i 17 gol e 4 assist realizzati. Sulla volontà dei francesi di riscattare il cartellino ancora di proprio dell’Inter non sembrano invece esserci dubbi, considerato anche il sicuro addio di Cavani destinazione Atletico.

Calciomercato Inter, non solo Icardi: il PSG può provare il doppio colpo!

Se il PSG esercitasse davvero l’opzione d’acquisto per Icardi, l’Inter incasserebbe la bellezza di 70 milioni di euro. Nel caso tutta o quasi plusvalenza per i nerazzurri oltre che la possibilità, con la cifra ottenuta, di poter mettere a segno un grande colpo in entrata per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Conte. L’obiettivo potrebbe essere un altro centrocampista con maggiore prestanza fisica di Eriksen, ormai a un passo. Un nome tutt’altro che a caso, al di là di Vidal che non è ancora del tutto tramontato per questo gennaio vista la possibile partenza di Vecino, potrebbe essere quello di Milinkovic-Savic, vecchio pallino di Beppe Marotta.

Esistono delle possibilità che l’affare col Paris Saint-Germain possa allargarsi e dunque comprendere un altro giocatore. Nel senso che i parigini potrebbero pensare di mettere sul piatto una contropartita tecnica con il solo scopo di abbassare l’investimento per Icardi, oppure più che raddoppiare la cifra sul piatto per portarsi a casa un altro giocatore nerazzurro. Il nome che può stuzzicare il Ds Leonardo è quello di Skriniar, uno degli intoccabili di Conte ma che stando alcuni rumors di calciomercato potrebbe partire di fronte a una proposta irrifiutabile, diciamo da almeno 100 milioni. Ambito già da mezza Europa, lo slovacco classe ’95 sarebbe il perfetto erede di Thiago Silva anche se il centrale brasiliano ex Milan è intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Per Icardi e l’ex Samp, la società dell’emiro spenderebbe così sui 170 milioni di euro.

